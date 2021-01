Amanda Gorman - världens nya favoritpoet

Dikten om stormningen av Kapitolium gjorde Amanda Gorman till en ny fixstjärna på poesihimlen. Efter uppläsningen vid Joe Bidens installation ville hyllningarna aldrig ta slut.

Genom historien har tre demokratiska presidenter före Joe Biden valt att låta poeter göra en uppläsning under den ceremoni som markerar att en ny amerikansk president installeras.

Joe Biden ville inte vara sämre, och gav den 22-åriga poeten och aktivisten Amanda Gorman uppdraget att skriva och framföra ett nytt verk vid hans installation i Washington på onsdagen.

Gorman blev därmed den yngsta poet som engagerats för uppdraget. Och hennes dikt ”The hill we climb” – inspirerad av den dramatiska stormningen av kongressbyggnaden Kapitolium tidigare i januari – fick enorm uppmärksamhet.

Sociala medier svämmade snabbt över av hyllningar till såväl Gormans dikt som hennes framträdande.

”Jag har aldrig varit stoltare över att se en ung kvinna kliva fram”, twittrade tv-legendaren Oprah Winfrey.

Den brittiska författaren och Bookerpristagaren Bernardine Evaristo berömmer Gormans dikt mer ingående:

”Hennes allitteration, assonans, halvrim, rytm och antiteser gör dikten både minnesvärd och värd att citera”, skriver hon på Twitter.

Den tidigare demokratiska presidentkandidaten Hillary Clinton ser en annan framtid för Gorman än den som poet:

”Var inte Amanda Gormans dikt helt fantastisk? Hon har lovat att ställa upp som presidentkandidat 2036 och jag kan inte bärga mig”, twittrar hon.

Även Michelle Obama, hustru till USA:s tidigare president Barack Obama, sällar sig till hyllningskören:

”Med sina starka och gripande ord påminner hon oss om kraften vi alla får genom att upprätthålla vår demokrati. Fortsätt stråla Amanda! Jag kan inte vänta på vad du ska göra härnäst”, skriver hon.

Bland övriga som uttryckte sin beundran för Gorman fanns skådespelarna Elizabeth Banks, Busy Philipps, Eva Longoria och Kerry Washington liksom artisterna John Legend och Kacey Musgraves.

Amanda Gorman debuterade som 17-åring och hennes verk kretsar kring ämnen som ursprung, feminism,marginalisering och förtryck. Och nu verkar många vilja grotta ned sig ytterligare i hennes poesi – dagen efter installationen har hennes två diktsamlingar raketklättrat till både första- och andraplatsen på Amazons bästsäljarlista.

Gorman själv tackar för stödet genom att, också på Twitter, citera en rad ur den irländske poeten WB Yeats dikt ”The song of the happy shepherd”: ”Words alone are certain good”.