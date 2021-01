De kan viska i Joe Bidens öra

De tre tyngsta ministerposterna i all ära. Men USA:s president Joe Biden har också anlitat ett antal tidigare kollegor, många av dem från Barack Obamas styre, som lär få mycket att säga till om i Vita huset. Här är några av dem som Joe Biden lyssnar på.

De tunga ministrarna

Alla ministrar är naturligtvis viktiga i supermakten USA men finans-, justitie- och utrikesministerportföljerna brukar beskrivas som de tre mest centrala.

Finansminister Janet Yellen

Joe Biden lovade tidigt att hans styre skulle präglas av historisk mångfald och med Janet Yellen tillsätter han den första kvinnliga finansministern i USA:s historia. Yellen har sprängt glastak tidigare, 2013 blev hon den första kvinnan att leda USA:s centralbank. Som finansminister för världens största ekonomi kommer hon att spela en enormt viktig roll, inte minst för USA:s och världen återhämtningen efter covid-19-pandemin.

Justitieminister Merrick Garland

För fem år sedan nominerade Bidens dåvarande chef Barack Obama Merrick Garland till HD-domare. Men den republikanledda senaten tog sig aldrig tid att fråga ut och godkänna honom – så han blev kvar som federal domare i Washington DC. Den juridiskt mittenorienterade Garland är en erfaren terrorutredare och har sagts ha ”en av USA:s skarpaste juristhjärnor”. Som justitieminister lär delar av den tunga uppgiften att styra om Trumpstyrets politik, i synnerhet när det gäller invandringsfrågan, landa på honom.

Utrikesminister Antony Blinken

Från Krimkrisen till kärnenergiavtalet med Iran till räden som tog al-Qaida-ledaren Usama bin Ladins liv. Antony Blinken brukar ofta beskrivas som en ”diplomaternas diplomat” och en av Joe Bidens förtrogna. Han var bland annat biträdande utrikesminister och biträdande säkerhetsrådgivare under president Barack Obama och säkerhetsrådgivare till Joe Biden under hans första tid som vicepresident. De två lärde känna varandra redan på 00-talet, då Blinken arbetade för senatens utrikesutskott och Biden var senator. Nu blir det upp till Antony Blinken att återupprätta USA:s anseende i världen och stärka globala allianser – något som Joe Biden har utlovat.

Hjärtefrågorna

Det råder inget tvivel om att vissa frågor är högprioriterade av Joe Biden, bland dem klimatet, pandemibekämpning och USA:s anseende i världen. De som arbetar med dessa lär se mycket av presidenten.

Särskilt klimatsändebud John Kerry

Som tidigare utrikesminister, senatorskollega och god vän har John Kerry redan Joe Bidens öra. Nu blir han den som leder världens enda supermakts klimatinsatser. Klimatfrågan har varit lågprioriterad under Trumpregeringen, Bidens företrädare backade bland annat ur det globala Parisavtalet om klimatet.

”Du gör rätt i att återvända till Parisavtalet dag ett som president”, sade Kerry till Biden när han accepterade uppdraget – men underströk sedan att det inte är nog utan att hela världen måste samarbeta mer för att stoppa klimatkrisen.

Biståndschef Samantha Power

Den tidigare FN-ambassadören, juristen och professorn Samantha Power blir chef för biståndsorganet USAID som har en årlig budget på 20 miljarder dollar. Den krisvana Power är känd som en effektiv ”doer”, som biståndschef vill Biden att hon tar på sig ledartröjan i den globala kampen mot coronaviruspandemin – i synnerhet när det gäller insatser i fattigare länder. Både Power och John Kerry väntas ta plats i det nationella säkerhetsrådet NSC, vilket tyder på att Biden tycker att deras uppgifter är mycket viktiga.

FN-ambassadör Linda Thomas-Greenfield

Under Donald Trumps tid som president minskade USA:s engagemang på den globala arenan och stödet till bland annat FN och WHO krymptes – allt enligt doktrinen ”Amerika först”. Tidigt i valrörelsen lovade Joe Biden att återupprätta sitt lands globala ställning. En viktig del av detta är tillsättningen av den erfarna karriärdiplomaten Linda Thomas-Greenfield som FN-ambassadör. När hon talar brukar Thomas-Greenfield ofta referera till sin uppväxt i det då segregerade Louisiana, en erfarenhet som hon burit med sig under en lång karriär då hon bland annat varit Liberiaambassadör och biträdande statsråd med ansvar för Afrikafrågor.

De närmaste

Joe Biden pratar ofta om och med sin familj och sina nära vänner – och det lär han fortsätta att göra som president.

USA:s första dam Jill Biden

Jill och Joe Biden har varit gifta sedan 1977, hon är styvmor till hans söner och de har en dotter tillsammans. Presidenten säger ofta att det är tack vare henne som hans familj kunde hålla ihop efter den tragiska bilolyckan 1972, då han första hustru och lilla dotter omkom. Jill Biden är i grunden lärare men hon har tagit flera akademiska examina. Hon kallas ofta ”Dr B” av sina elever och har förkunnat att hon tänker fortsätta att undervisa i engelska vid Northern Virginia Community College – även när hon flyttar in i Vita huset. Ingen tidigare första dam har förvärvsarbetat men Jill Biden har alltid gått sin egen väg. Som presidentfru väntas hon även fokusera på gratis högre utbildning och stöd till militära familjer.

Nationelle säkerhetsrådgivaren Jake Sullivan

Sin unga ålder till trots sägs Jake Sullivan vara en av dem som har störst inflytande över Joe Biden. 44-åringen axlar nu den tunga rollen som nationell säkerhetsrådgivare, efter att tidigare bland annat haft samma roll hos Biden när han var vicepresident. Sullivan har även rådgett president Barack Obama och Hillary Clinton, både när hon var utrikesminister och presidentkandidat. Han spelade en viktig roll i förhandlingarna om kärnenergiavtalet med Iran, som Donald Trump backade ur 2018. Biden har lovat att i någon form återgå till avtalet, tillsättningen av Sullivan visar att han menar allvar.

Vicepresident Kamala Harris

Det råder inget tvivel om att Kamala Harris och Joe Biden har en mycket god och nära arbetsrelation. Sannolikt kommer USA:s första kvinnliga vicepresident nu kunna driva vissa initiativ – på samma sätt som Biden drev ett antal frågor under president Barack Obama. Det har spekulerats i att den tidigare Kaliforniensenatorn och åklagaren Harris, som har både jamaicanskt och indiskt påbrå, kommer att arbeta med reformer inom polis- och rättsväsendet. Detta efter det att Black lives matter-rörelsen i månader hållit demonstrationer mot polisens övervåld mot svarta, en proteströrelse som fick ny fart efter det brutala och dödliga polisingripandet mot svarte George Floyd i maj i fjol.

Bubblare: Vita husets pressekreterare Jen Psaki, stabschef Ron Klain och Delaware-pastorn och vännen Silvester Beaman.

Fotnot: Flera av tillsättningarna måste godkännas av senaten, en process som tog sin början under tisdagen.