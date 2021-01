Anna Hellsten: Hade Kamala Harris kunnat bli vicepresident utan en make vid sin sida?

Biden-administrationen må vara brokig, men parnormen lär den inte överge i första taget.

Doug Emhoff håller i Bibeln när hans hustru Kamala Harris svärs in som vicepresident. Bild: Andrew Harnik

Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

I glasburar på Museum of American History i Washington DC finns kläderna som presidentfruarna haft på sig när deras män svurits in. Jackie Kennedys pillerburkshatt. Barbara Bushs blå blåsa. Rosalynn Carters kaftan med metallknappar. Som modeutställning är det perfekt – jag såg den för några år sedan – men den ger också en fingervisning om vad toppskiktets respektive haft för uppgifter. Eller, kanske snarare, vad de inte haft för uppgifter. Mest minns jag skylten om att det inte fanns någon mall för hur en first gentleman skulle klä sig. En sådan hade ju aldrig funnits.