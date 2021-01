Danska maktpartiet Venstre i fritt fall

Fakta

Grundat: 1870.

Partiledare: Jakob Ellemann-Jensen (sedan september 2019).

Valresultat 2019: 23,4 procent/43 mandat.

Ställning i opinionen: 13 procent/24 mandat (18 januari 2021).

Bakgrund: Ett bondeparti som flyttade in till städerna och greppade ett fast tag om makten. Under 2000-talet har borgerliga Venstre innehaft statsministerposten under fyra av sex mandatperioder – under närmare 14 år sammanlagt. Partiet var under åren 1982–1993 en del av flera koalitionsregeringar när Poul Schlüter, De Konservative, var statsminister.

Källor: Ritzau, venstre.dk