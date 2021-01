Obemannade butiker – trend som växer

Fakta

Teknik och internetuppkoppling är en förutsättning för obemannade butiker. Lösningarna ser lite olika ut, men bygger på att kunden via sin telefon kan identifiera sig och gå in i affären. Varorna registreras via skanning eller som i Pressbyrån, med kameror.

Källa: Coop, Pressbyrån och Lifvs