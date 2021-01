Fritt fram för tuppar att gala i gryningen

Kväkande grodor, bräkande får och sjungande cikador. Traktorer som ljudligt inleder sin arbetsdag ungefär samtidigt som kyrkklockorna ringer i gryningen. Och den skarpa doften av gödsel som sänker sig över vidsträckta fält. Den typen av ljud och lukter skyddas nu av fransk lag – sedan senaten i förra veckan antog ett förslag i syfte att bevara det ”sensoriska arvet” på landsbygden.

– Att bo på landsbygden innebär att man får acceptera vissa olägenheter, sade Joël Giraud, minister med ansvar för landsbygdsfrågor, till ledamöterna i parlamentets första kammare, enligt nyhetsbyrån AFP.

Enligt Giraud är det inte rimligt att idealisera landsbygden som sinnebilden för en plats där det enbart råder lugn och ro.

Lagen godkändes efter långvariga spänningar mellan invånare som har bott på landsbygden under många år och nykomlingar som anklagas för att visa mindre förståelse för hur verkligheten där ser ut. Slitningarna har förvärrats under pandemin sedan omfattande virusrestriktioner har lockat nya invånare till landet.

Tuppen Maurice har blivit en galjonsfigur i konflikten efter det att grannar i Saint-Pierre-d’Oléron 2019 klagade på att hans galande fungerade som en ovälkommen väckarklocka. De stämde ägaren Corinne Fesseau, vilket fick människor att starta namnlistor till tuppens försvar. Domstolen beslutade att Maurice fick fortsätta med sin gryningssång, han dog dock förra året.

Samma år drog en nyinflyttad granne i Landes en kvinna inför domstol på grund av missnöje över kacklandet från hennes gäss och ankor. Men även där ställde sig domstolen på landsbygdens sida.

– Våra landsbygdsområden är inte bara landskap, de är också ljud, lukter, aktiviteter och metoder som är en del av vårt arv, sade Giraud i parlamentet.

– Nya landsbygdsbor är inte alltid vana med det.

Den nya lagen innehåller inga förslag på specifika straff vid överträdelser eller en lista på vilka ljud eller lukter som är särskilt skyddade, skriver The New York Times . Men förhoppningen är att den ska ge lokala myndigheter större möjlighet att gripa in innan infekterade bråk hamnar i domstol.