Lastbil körde in i viadukt under E6:an

En lastbil har kört in i viadukten vid trafikplats Höja i Ängelholm.

Räddningstjänsten fick larmet om olyckan strax efter klockan 9.30. Det handlar om en lastbil som kört in i viadukten under E6:an vid Höja in mot Ängelholm.

Lastbilen har inte fastnat under viadukten utan hamnat för långt ut till höger på körbanan och därmed stött i viadukten, med skador på framför allt fronten som följd.

Trafiken på motorvägen påverkas inte av olyckan utan löper på som vanligt.

Föraren uppges inte vara fysiskt skadad men chockades av händelsen.

Trafikverket räknar med att räddnings- och bärgningsarbetet kommer att vara klart vid 11-tiden.