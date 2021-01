Coronavaccineringen är nu igång på alla Svalövs äldreboenden – hemsjukvården står på tur.

Den största delen av personalen har sagt ja till att ta emot vaccinet, som de flesta av dem behöver ta sig till Landskrona lasarett för.

Jämfört med grannarna Landskrona och Helsingborg har Svalöv på sista tiden klarat sig relativt lindrigt genom coronapandemin. Under vecka 2 – de senaste siffrorna - upptäcktes 67 nya fall. Det motsvarar 469 fall per 100 000 invånare, strax under Skånemedlet på 519.