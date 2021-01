Indiska bönder forcerar polisavspärrningar

Tusentals indiska bönder, många i traktorer, har tagit sig igenom polisens avspärrningar in till huvudstaden New Delhi, samtidigt som regeringen håller sin stora militärparad under högtidlighållandet av republikens dag.

Polisen har tagit till stora säkerhetsåtgärder för att stoppa demonstranterna, som protesterar mot jordbruksreformer som de anser kommer att minska deras inkomster.

Demonstrationen hade fått tillstånd att genomföras efter att militärparaden avslutats. Polisen har använt tårgas mot minst två grupper demonstranter.

– Vi ska visa regeringen att vi menar allvar, säger demonstranten Nareesh Singh i sin traktor vid stadens utkant.

Långa köer med traktorer befinner sig även vid andra stora vägar in mot staden, där bönder har demonstrerat mot reformerna i två månader. Kravet är att lagen ska tas tillbaka, men hittills har regeringen endast erbjudit att skjuta upp den i 18 månader.