Minnesord om Tore Green

Gymnastikprofilen Tore Green, Helsingborg, har avlidit i en ålder av 87 år.

Tores liv var fyllt av mycket men allra mest kom det att handla om idrott.

Under uppväxtåren i Malmö och som en medlem i en gren av släkten Tapper handlade det i första hand om fotboll. Under ungdomsåren tillhörde Tore Malmö FF och nådde under ungdomsåren en del framgångar.

Tore växte som så många andra i sin generation upp under begränsade omständigheter. Föräldrarna tvekade av ekonomiska skäl om att låta honom studera. Inför hotet att han skulle gå till sjöss fick han fortsätta och tog studenten. Den ledde till att han sökte, kom in och tog examen på Gymnastiska Centralinstitutet (GCI) som det hette på den tiden, med den vackra titeln gymnastikdirektör efter väl genomförda studier.

Tore lät sitt stora intresse för idrott utvecklas åt alla håll. Han hade intresse för all slags idrott. Ett intresse han behöll livet ut. Han var också utrustad med den inte alltför vanliga kombinationen idérikedom och organisationsförmåga. Den tog sig många olika uttryck.

Tillbaka i Malmö efter studierna engagerade han sig i Rosenvångs GK. Där blev han ansvarig för ungdomsgruppen Rosenvångspojkarna. Han ledde föreningens pojktrupp på åtskilliga turnéer med tillhörande uppvisningar runt hela Sverige men också i utlandet. Samtidigt arbetade han som gymnastiklärare på Limhamn.

När han erbjöds anställning av GCI flyttade han till Örebro och tjänsten som studierektor vid GCI:s utbildning där. Han engagerade sig snabbt i det närkingska idrottslivet tillsammans med allroundverksamma hustrun Carin. När han erbjöds bli generalsekreterare i Svenska Gymnastikförbundet tackade han ja och flyttade i samband med det till Stockholm.

Tore såg Gymnaestradan i Göteborg 1999, med över 24 000 deltagare, som höjdpunkten i sitt omfattande liv inom idrotten. Han var huvudansvarig för evenemanget. Ett jättearrangemang som organiserades och genomfördes på ett förstklassigt sätt.

Efter pensioneringen flyttade Tore och Carin till Helsingborg. Att de valde Helsingborg före Malmö berodde på det kortare avståndet till fritidshuset i Ränneslöv, nära Laholm.

Pensioneringen innebar inte att Tore på minsta sätt försvann från idrotten. Han engagerade sig bland annat i Helsingborgs Idrottsakademi där han blev president. I sju år var han också ordförande i Helsingborgs Turnförening där han genom sitt engagemang fick föreningen att blomstra och tilldelades hedersutmärkelsen Årets Gymnastikförening i Sverige.

När Per-Eric Erikstam initierade planer för att bilda Guldklubben Skåne (en förening där skåningar som tilldelats Riksidrottsförbundets högsta utmärkelse kan söka medlemskap) drogs han med och blev 2008 föreningens förste ordförande. Han deltog flitigt i föreningens verksamhet även sedan han lämnat sitt styrelseuppdrag 2014. Inte minst genom att delta i den årliga tävlingen/klubbmästerskapet i boule om ”Tores pris”. Namngivet efter klubbens första ordförande och senare hedersordförande. Han var också initiativtagare till Lingmedaljföreningen.

Sviktande hälsa under senare år hindrade aldrig Tore från att ställa upp i olika sammanhang. Han var verksam in i det sista, hans själsförmögenheter svek honom aldrig trots stora fysiska hinder.

Som tack för sina många stora insatser i olika idrottsliga sammanhang kallades han till hedersledamot och i flera fall till hedersordförande i olika såväl svenska som internationella organisationer. De utmärkelser och den uppskattning han fick vid dessa tillfällen satte han mycket stort värde på.

Styrelsen i Guldklubben Skåne har stor anledning att minnas vår hedersordförande Tore Greens många insatser för idrotten och som en god, hjälpsam och vänlig kamrat.

Skånes Guldklubb genom

Roger Gottfridsson, vice ordförande