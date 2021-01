Pandemiåret – fler anmälningar om barn som far illa

Under pandemiåret 2020 fick socialtjänsten in fler anmälningar om barn som far illa jämfört med tidigare.

Däremot har antalet anmälningar om våld i hemmet minskat. Men den siffran oroar också.

Carina Jording, biträdande chef för individ- och familjeförvaltningen. Bild: Magnus Arvidsson Individ- och familjeförvaltningens (socialtjänstens) sammanställning av ärenden under 2020 visar på både ned- och uppgångar. En del förändringar kan förklaras med coronapandemin. Andra är svårare att förklara.