Stängd gymnasieskola i Ängelholm har digitalt öppet hus

Eleverna filmar hur det är att vara elev på Rönnegymnasiet – men skolan är tom. Något öppet hus kan inte hållas för att vägleda niorna inför gymnasievalet. Istället bjuds de in till ett digitalt öppet hus.

Thea Larsson, Frida Lindgren och Albin Kodra spånar om alla godsaker som brukar finnas i skolans cafeteria medan Annette Söderlund filmar. Bild: Niklas Gustavsson

I vanliga fall bjuder gymnasieskolorna in till öppet hus under hösten där elever och lärare visar runt och berättar om utbildningarna. Det är ett bra tillfälle att känna in atmosfären i skolan, kanske rentav avgörande för gymnasievalet.