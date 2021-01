Uppgift: Astra Zenecas vaccin skyddar inte äldre

Tveksamheter har uppstått kring om Astra Zenecas vaccin kommer att godkännas för personer över 65 år, enligt tyska medier. Anledningen är att effektiviteten bedöms vara för låg för den åldersgruppen.

Flera tyska medier skriver att EU-kommissionen inte kommer att godkänna Astra Zenecas vaccin för personer äldre än 65 år. Enligt tyska Bild understiger skyddseffekten hos Astra Zenecas vaccin tio procent för den åldersgruppen, medan uppgifter till tidningen Handelsblatt visar på att skyddseffekten inte är högre än åtta procent. Bägge tidningar hänvisar till regeringskällor. Enligt tidigare rapporter har Astra Zenecas vaccin en genomsnittlig effekten på 70 procent

– Det är väldigt färska data, som baserats på väldigt små grupper. Det kan också påverka. Men med 70 procent syftar man på genomsnitt för hela gruppen. Nu pratar man om de 9 till 12 procenten som är över 65 år. För yngre har man sett ett åttioprocentigt skydd, säger Ali Mirazimi, professor och vaccinforskare vid Karolinska institutet, till TT.

Inför att vaccinet godkänns kontrolleras hur stark skyddseffekten är för olika åldersgrupper. Det i sin tur kan påverka vilken licens vaccinet får, fortsätter Mirazimi.

– Visar det sig att vaccinet inte fungerar tillräckligt bra för de 65 plus, men däremot utmärkt för de under 50 minus, så kommer det att användas på de under 50 år. Det är det som EU:s medicinska myndighet EMA nu tittar på. Beroende på hur datan ser ut kommer det att påverka deras beslut.

Uppgifterna från tyska medier tillbakavisas av Astra Zeneca som kallar dem ” fullständigt inkorrekta”, rapporterar Reuters . Läkemedelsbolaget hänvisar även till att den brittiska kommittén, som godkänt att vaccinet använts i Storbritannien, stödjer att vaccinet används till äldre. Blodanalyser från äldre har i studier visat på ett stärkt immunförsvar av vaccinet, enligt det svensk-brittiska bolaget.

Även om uppgifterna visar sig stämma och Astra Zenecas vaccin inte godkänns för personer över 65 år kommer det inte det få någon stor påverkan på den svenska vaccinationsstrategin, enligt Ali Mirazimi.

– Astra Zeneca har fortfarande väldigt fina data när man tittar på personer under 65 år. Förmodligen kan vaccinet rekommenderas för alla under en viss ålder. För gruppen som är äldre än 65 har vi redan skrivit kontrakt med Pfizer/Biontech och Moderna som har jättefina data för äldre.

Trots att Astra Zenecas vaccin inte hunnit godkännas i EU har det tidigare rapporterats om att läkemedelsbolaget har problem med att leverera de mängder i vaccin som EU betalat förskott på. EU-kommissionen har uppmanat Astra Zeneca att hitta lösningar för att skynda på vaccinleveranserna.