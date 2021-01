Så har pandemin fjärmat oss från döden: ”Enorm sorgskuld”

I en tid präglad av död har många inte kunnat ta ett sista avsked. Detta gör paradoxalt nog att vårt medvetande om döden fått sig en törn. Det menar Kristian Lillö, kyrkoherde i Helsingborg.

Att ta ett sista avsked är viktigt oavsett om du är anhörig, vän eller arbetskamrat. Men denna självklarhet har satts på undantag under pandemin.

Länge tilläts visserligen 50 medverkande som mest på en begravning – nu 20, vilket vi återkommer till – men samtidigt har rädslan för smittan fått många, inte minst personer i riskgrupper, att avstå. Därtill har myndigheternas rekommendationer som bekant varit att inte samlas tätt i grupp.

Till detta kommer att många anhöriga inte har kunnat närvara vid livets slutskede, i och med besöksförbud på till exempel vårdboenden.

– Många människor vittnade om att dels avstängdes man från dödsbädden, dels från avskedet. Det var en oerhörd sorgskuld som uppstod i samhället, säger Kristian Lillö, kyrkoherde i Svenska kyrkan i Helsingborg.

Kyrkoherden ser en här paradox: å ena sidan går döden som en röd tråd i nyhetsmedias rapportering kring pandemin. Å andra sidan tvingas många människor – anhöriga, vänner och kollegor – avstå från att närvara vid dödsbädden eller begravningen. Samtidigt som en långvarig relation inte får ett naturligt avslut blir det ett slags fjärmande från döden i sig, menar Kristian Lillö.

– Också sin egen. För på en begravning sitter alla och tänker på den avlidnes liv men också sitt eget: ”Vad har jag gjort av mitt liv?” Det är ofrånkomligt. Självmedvetandet hålls vid liv.

När pandemin utbröt i våras öppnades det för en okonventionell lösning:

Att som komplement till begravningsgudstjänsten streama denna direkt på nätet. På så vis skulle de som inte kunde vara på plats ändå vara "närvarande”.

Med facit i hand är det i Helsingborg dock ytterst få som valt att göra detta.

– Det kan vara olika uppfattningar inom familjen eller familjerna. Vissa tycker att det är bra, andra vill inte bli filmade. Det är en integritetsfråga. Vill man då, i en sorg, lägga tid på att resonera kring detta? säger Kristian Lillö.

Desto fler har valt möjligheten att låta kistan stå kvar i kyrkorummet/kapellet en halvtimme eller timme efter begravningsgudstjänstens slut. Tack vare detta kan trots allt fler anhöriga, vänner och kollegor till den avlidne komma in under former som de känner sig trygga med.

– Det är en modell som vi har upptäckt fungerar väldigt bra. Blommor och allting är kvar så att de verkligen får känslan av att de är en del av begravningsgudstjänsten. Vi har på vissa ställen utvecklat det så att vi antingen har inspelad musik, eller att kyrkomusikern spelar lite, berättar kyrkoherden.

I november beslutade regeringen att skärpa restriktionerna. Nu gällde högst åtta personer vid samtliga allmänna sammankomster. Svenska kyrkan med flera samfund och trosinriktningar protesterade och fick direkt gehör. Gränsen för begravningar höjdes till 20 personer. Detta gäller fortfarande tills vidare.

– Det är väldigt pietetsfullt av regeringen, vi är tacksamma. Om åtta gällt hade det ställt till med oerhört mycket problem för familjer och anhöriga. De hade fått göra helt omöjliga, drastiska avväganden om vilka som kunde vara med och inte, säger Kristian Lillö.

– Sen tycker jag att 20 är lite lågt med tanke på att vi är ett mångkulturellt land. Jag skulle gärna se att det höjdes till 40. Vi har många kulturer för vilka 20 är väldigt svårt att efterleva.

Samtidigt signalerar undantaget en annan sak för kyrkoherden: regeringen tar höjd för att pandemin inte på långa vägar är över. Detta får honom att återknyta till sin reflektion över hur denna tid påverkar vårt förhållande till döendet och döden.

– Den öppenhet som har rått alltid i Sverige, där avskedet blir varje människas rättighet, har blivit begränsad. Det gör också att själva medvetandet om döden i samhället har fått sig en törn. Det kan också negativt påverka vårt förhållningssätt till sjukdom och svaghet, både hos oss själva och andra. Om det förblir så kanske vi får en kultur där vi inte går tillbaka till det offentliga. Vi privatiserar döden, säger Kristian Lillö.