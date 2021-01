Sanningens stund för hajpat Tesla

Nu är det upp till bevis för en av världens mest hajpade aktier, elbilstillverkaren Tesla. Bokslutet för 2020 är på väg.

På marknaden hoppas många på guidning när det gäller leveransvolymerna framöver, mot bakgrund av tecken på ett globalt lyft för efterfrågan på elbilar i såväl Kina som i USA och Europa.

Storbanken Deutsche Banks analytiker tror att bolaget kommer att lyfta sitt leveransmål till 825 000 bilar

En dryg fördubbling av vinsten och en försäljningsökning på cirka 40 procent väntas redovisas för fjärde kvartalet av bolaget, med grundaren Elon Musk som vd.

Försäljningen väntas ha lyft till 10,3 miljarder dollar, upp från 7,4 miljarder ett år tidigare, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Refinitiv. Och det väntas för sjätte kvartalet i rad bli plus på sista raden, men en vinst per aktie på 1:01 dollar. Det kan jämföras med vinsten på 41 cent per aktie ett år tidigare.

Tesla-aktien fick ett enormt lyft i fjol. Bolagets börsvärde mer än sjufaldigades och uppgången har fortsatt i år med cirka 25 procent till ovanpå det.

Börsvärdet därmed på cirka 835 miljarder dollar (motsvarande över 6 900 miljarder kronor). Det är i runda slängar tio gånger så mycket som hela de tyska Volkswagen-imperiets börsvärde.

Riktpriset på Tesla-aktien ligger i snitt på 510 dollar per aktie, vilket kan jämföras med kursen just nu på över 880 dollar per aktie.

Om Tesla-aktien är ett exempel på en uppblåst bubbla på börsen som är på väg att spricka återstår att se. En del bedömare tror rallyt kan fortsätta, om Elon Musk återigen lyckas överträffa förväntningarna. Andra varnar för en kalldusch på börsen i år för fjolårets hetaste aktier, däribland Tesla.