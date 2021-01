Fast förbindelse kan stå klar om 15 år – notan slutar på 57 miljarder

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kan stå klar om 15 år och avlastar då väg- och järnvägstrafiken i västra Skåne. Notan uppgår till totalt 57 miljarder kronor för tunnlar och anslutningar på båda sidor Öresund. Men det är bara vägtunneln som klarar att finansieras med avgifter från trafikanterna.

Trafikverket och den danska motsvarigheten Vejdirektoratet presenterade på torsdagen sin strategiska analys av en fast HH-förbindelse. Rapporten tar frågan ett steg närmare avgörande beslut.

Under tre år har myndigheterna utrett olika scenarion. Det alternativ de nu går fram med var till stora delar redan känt och rör sig om borrade tunnlar. En vägtunnel som tar fordonen från trafikplats Ättekulla och når motorvägen E47 på danska sidan strax norr om Snekkersten.

Utöver det en järnvägstunnel från Helsingborg C som via en s-kurva når den danska sidan vid Helsingörs station. Analysen pekade på att det behövs två helt nya stationer för att ta hand om trafiken. En 25-30 meter under den befintliga i Helsingör. I Helsingborg rör det sig om ett läge 15 meter under markytan strax väster om den befintliga station under Helsingborg C.

Bägge alternativen kan vara klara till 2035 – efter ytterligare analys av sträckning och konsekvenser för miljön. Men för att ta nästa steg krävs regeringsbeslut i såväl Köpenhamn som Stockholm. Och finansiering.

Vägtunnel med anslutningar beräknas kosta 29,5 miljarder kronor i dagens penningvärde. Den kan finansieras genom så kallade brukaravgifter och lämna ett överskott efter 40 år.

När det kommer till järnvägsförbindelsen med en prislapp på 23,6 miljarder kronor för sträckan fram till Helsingborg C blir det istället en kostnad. För att hela projektet ska kunna genomföras krävs det då, enligt analysen ett tillskott i storleksordningen 15,7 till 17,9 miljarder svenska kronor.

Utöver det krävs det stora åtgärder för att länka samman HH-förbindelsen med Västkustbanan. En kostnad med tunnlar upp till Maria station på fyra miljarder kronor.

Om det är en samhällsekonomisk affär som makthavarna tycker är intressant återstår att se.

Texten uppdateras.