Planerna på en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg riskerar att förbli just planer. Under torsdagens virtuella informationsträff framgick tydligt hur ointresserat Danmark är av någonting annat än en vägtunnel för bara person- och lastbilar.

När en klimatsmartare framtid kräver tåg.

Utöver den väl tilltagna notan ligger flera andra saker projektet till last: för något mer än en vägtunnel är intresset från Danmark svalt. Under presentationen på torsdagen markerade Vejdirektoratets Søren Madsen detta tydligt med att tillfoga ”om denna studie leder till någonting i framtiden”.

Madsens tvetydiga kommentar hör ihop med att det på den danska sidan ses som svårt att skapa plats till en tågstation och att bygget blir väldigt dyrt. Till exempel måste Helsingörs nya station byggas cirka 25 meter under den nuvarande. Järnvägsdelen är dessutom bara tänkt för lokala persontåg, vilket anses bero på svårigheter för godståg att klara av tunnelns relativt branta stigning. Även om det problemet kan lösas tekniskt verkar intresset från dansk sida mycket måttligt att bygga ut den nuvarande kustbanan ner till Köpenhamn, så att den klarar ytterligare gods- och fjärrtågstrafik till och från Sverige.

Även på den svenska sidan av Sundet lurar politiska hinder. Det är svårt att se en framtida regering – oavsett partisammansättning – säga ja till en förbindelse för enbart bil- och lastbilstrafik. Så länge järnvägsdelen heller inte inkluderar godstrafik och fjärrtåg är det också svårt att se Sverige ge sig in i ett projekt som inte kan ta all sorts trafik. Att Region Skåne erbjudit sig att gå in som medfinansiär och vill locka med sig näringslivet i affären ändrar inte på vad som i grund och botten är problemet med lösningen som den ser ut idag – så länge som alla former av transporter inte inkluderas är förbindelsen inte samhällsekonomiskt hållbar.