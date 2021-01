En överraskning i coronans tid som når rakt in i hjärteroten

Scenen känns lätt surrealistisk för att vara en vanlig januarieftermiddag. Det faller några regndroppar, det är två plusgrader och himlen är bara så grå som en skånsk vinterhimmel kan vara.

Framför mig i trädgården står ett gäng och sjunger ”vi gratulerar”. Tårta, skumpa och handsprit är framdukat på ett bord.

Scenen i sig är kanske inte jättekonstig. Det är ju så här vi får träffas just nu i coronans tid. Utomhus. Med avstånd. Inga kramar.

Det märkliga i sammanhanget är att jag normalt inte firar födelsedagar. Och jag gillar inte överraskningar.

Jag brukar vilja fly från allt sånt. Åka utomlands. Men det går ju inte nu.

Och för övrigt sveper den här uppvaktningen bort alla mina principer. Den når ända in i hjärteroten.

Dagen har dessutom börjat fint med sång av E och presenter på sängen.

Lite senare ringer brorsan från Shanghai och grattar. Han berättar att pandemin verkar vara under kontroll i 25-miljonersstaden. För tillfället är det bara knappt 20 rapporterade fall.

Jag säger att Löfven borde studera den kinesiska coronastretegin och brorsan säger ”nja, myndigheterna har ju lite andra befogenheter här” och berättar om hur ett helt kvarter i närheten nyligen stängdes ner efter ett enda inrapporterat fall.

En gammal vän från Landskrona som nu bor längre upp i landet ringer och grattar och säger att hon inte kan fatta att jag är 60. Jag säger ”välkommen, join the club, jag fattar det inte själv heller” och sen berättar hon om nya kärleken, som är en annan gammal kompis från Landskrona, och hon konstaterar ”tänk att hitta rätt i den här åldern” och jag säger att det låter alldeles underbart. Vi enas om att det aldrig är för sent för kärlek.

Hemma igen efter en skogstur märker jag att nåt är i görningen. Min fru får en massa meddelanden på mobilen och börjar förbereda något.

Jag ställer inga frågor. Det känns som att jag inte ska göra det.

Istället blir jag en liten stund senare utkallad till trädgården och där står hela gänget redo.

Och det sjungs och hurras och det blir även en version av Thin Lizzys ”The boys are back in town” med omgjord text där ”over at Johnny’s place” bytts ut till ”Stefan’s place”och det är så jävla fint att jag blir alldeles tårögd.

Just där och då bestämmer jag mig för att jag hädanefter tycker att födelsedagsfester och överraskningar är helt okej.

Vi skålar och jag försöker tacka, men jag känner att jag är lite för överväldigad och låter antagligen mest sinnesförvirrad, men det verkar inte som om någon bryr sig om det.

Istället säger en av gratulanterna:

”Det här betyder mycket för oss också.”

Och jag förstår precis vad hon menar. Det är de här små gemensamma stunderna av kärlek som vi behöver just nu.

Plötsligt känns det som att 2021 inte kunde ha börjat mycket bättre.

Bortsett från att jag fortfarande inte fattar vad varför det står en sexa och nolla efter mitt namn.