”Captain Tom” på sjukhus för covid-19

Den adlade brittiske superinsamlaren och krigsveteranen Tom Moore har åkt på coronaviruset. På sjukhus får 100-åringen hjälp med andningen, men intensivvård krävs ännu inte.

På hans Twitter-konto skriver dottern att pappan testade positivt i veckan och på söndagen fick söka sjukhusvård, rapporterar Sky News

Hon berättar att pappan under de senaste veckorna behandlats för lunginflammation.

En talesperson för Tom Moore uppger för Sky News att han inte har vaccinerats mot covid-19 på grund av problematiken med lungorna.

Tom Moore blev ”Captain Tom” med britterna när han i våras samlade in 33 miljoner pund till sjukvården under coronakrisen.

Veteranen från andra världskriget gjorde det – då motsvarande nära 374 miljoner kronor – genom att promenera 100 varv i sin trädgård före sin 100-årsdag och samtidigt uppmana människor att donera om de stödde initiativet.

I juli adlades Tom Moore av Storbritanniens drottning Elizabeth II i en ceremoni på slottet Windsor.

Innan ”Captain Tom” blev sir Tom hade han för sina insatser bland annat utsetts till hedersöverste, hedersmedlem i engelska cricketlandslaget samt tilldelats den medeltida utmärkelsen ”The freedom of the City of London” som funnits sedan 1237.