Åtal: Tjänade miljoner på människohandel

Två kvinnor som misstänks ha varit utsatta för människohandel tjänade in 2,5 miljoner kronor åt de misstänkta förövarna genom prostitution, enligt åklagaren. Totalt kan de båda kvinnorna ha mött mer än 3 000 olika sexköpare.

Den ena kvinnan var knappt tre månader i Sverige under hösten 2019, den andra i tio månader 2019-2020. Enligt åtalet, som lämnats in i Malmö tingsrätt, samarbetade tre personer om att hitta sexköpare via annonser på nätet, att hyra lägenheter och transportera runt kvinnorna i södra Sverige.