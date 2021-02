Smittoläget på skolorna i Helsingborg: ”Det är under kontroll”

Under måndagen fattades det drastiska beslutet att stänga en av stadens kommunala grundskolor. Något liknande är inte aktuellt på andra skolor, enligt verksamhetschefen Matz Ingvarsson.

– Vi tittar utifrån bedömningen som vi kallar för ansträngt läge, och där är vi inte just nu.

Från och med idag tisdag, och resten av denna vecka, är grundskolan Sally Bauer stängd. Det eftersom en stor andel av skolans personal och elever insjuknat i covid-19.

Kristian Bengtsson, som är skolans rektor, sa under måndagen att åtgärden att stänga skolan var drastisk, men nödvändig. Beslutet om att dra i handbromsen tog han tillsammans med Smittskydd Skåne.

Men Sally Bauer skolan sticker ut i jämförelse med de andra skolorna i staden. Enligt Matz Ingvarsson, verksamhetschef för Helsingborgs stads skolors, är smittoläget bättre nu än vad det varit tidigare.

– Det är under kontroll. Vi tittar utifrån bedömningen som vi kallar för ansträngt läge, och där är vi inte just nu – vi har en del frånvaro här och var, men ingenting som vi inte kan hantera.

En del kan tycka att den där formuleringen ”ansträngt läge” är svår att förstå. Kan du beskriva vad ni tittar på när ni bedömer läget på en skola?

– Ansträngt läge är när vi får problem med bemanningen. Vi har under den här perioden varit försiktiga med att ta in vikarier, för det är ju en risk att ta in personer utifrån som kan komma in med en ökad risk för smitta. Där var vi veckorna efter jul, men vi är inte där längre.

Helsingborg har haft hög andel smittade. Har ni diskuterat med Smittskydd Skåne om att stänga någon skola tidigare?

– Nej, inte så drastiskt som Sally Bauer där man stänger helt och hållet, det har vi inte haft.

Snart är det sportlov – är man orolig från ert håll för vad lovet kan komma att betyda för smittspridningen på skolorna?

– Självklart tänker man på vad som hände förra året. Förra året var vi lite aningslösa om hur farligt viruset var, men nu vet vi ju hur rekommendationerna ser ut. Men de som ändå åker iväg hoppas vi verkligen tänker sig för, och om man kommer hem och känner sig det minsta sjuk så ska man inte komma till skolan eller jobbet.

Coronaviruset har funnits hos oss i snart ett år, och du är ju i ständig kontakt med skolorna. Hur har ditt jobb förändrats det här året?

Matz Ingvarsson drar en suck.

– Ja, man kan säga att det ändå kommit vissa positiva effekter. Vi har lärt oss att använda de digitala möjligheterna på ett helt annat sätt.

– Numera lägger vi en stor del av vår arbetstid på att planera och stötta rektorer i detta. Det har varit lika mycket arbete med att hantera smittan som att hantera den oron som kommit med viruset.