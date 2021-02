Tillbaka efter covid-19: ”Kan dröja månader”

I tisdagens Skånederby gjorde Leon Bristedt sin första SHL-match sedan den 26 december. Efteråt berättade forwarden, som i fjol var en av Rögles bästa spelare, om tiden med covid-19. – Det är kul att vara tillbaka och spela hockey igen, säger han.

Rögle kom till Skånederbyt med ett förstärkt lag. Visserligen saknades Moritz Seider, men Leon Bristedt och Adam Tambellini var tillbaka från skadeuppehåll. Dessutom gjorde kanadensaren Joey LaLeggia debut.

För Bristedt var det en efterlängtad comeback.

– Det är här jag vill vara och hockey jag vill spela, att inte kunna göra det är påfrestande, säger han efter en match som gästande Malmö vann med 2–1 efter straffar.

Även om han känt sig energilös hade Bristedt inför tisdagkvällens comeback varit i skick nog att träna på is. Men till toppformen är det långt.

– Min kropp har inte varit den kroppen jag har vant mig vid de senaste åren. Det är bara att lära sig att leva med det och ge kroppen den tid den behöver. Jag måste acceptera att det kan dröja månader.

– Även om jag inte är hundra procent så känner jag att jag kan hjälpa laget när jag går på 80–90 procent. Jag tror att coronan har gått ur kroppen, men jag är dåligt tränad.

Under tisdagens match intervjuades också Rögles sportchef Cam Abbott av C More. Han berättade att de givna förutsättningarna kan innebära att fler värvningar är att vänta innan transferfönstret slår igen den 15 februari.

– För vår del så vill vi spela in i maj för första gången på länge. Vi utvärderar läget och undersöker alla möjligheter, sade Abbott.