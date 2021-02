Exilaktivisten: ”Hela Myanmar traumatiserat”

Militärkuppen följs med oro av myanmarier i exil. En av dem är Khin Ohmar som demonstrerade tillsammans med Aung San Suu Kyi som ung. – Jag är uppriktigt sagt bedrövad över det som händer nu, säger hon till TT.

– Många jag pratat med i Myanmar har redan packat väskor för att vara redo när polisen kommer och för bort dem, berättar Khin Ohmar som till följd av sin egen demokratiaktivism lever i exil.

Händelseutvecklingen i hemlandet väcker starka minnen från 1988 då Khin Ohmar var en av de ledande arrangörerna bakom de landsomfattande demonstrationer som förde Aung San Suu Kyi in i rampljuset.

– Det är mardrömslikt. Jag kastas tillbaka till mitt eget trauma när polisen jagade oss längs med gatorna, sköt skarpt på oss och fängslade och torterade oss. Och det är inte bara jag, hela landet är traumatiserat. Minoriteterna i norr, folk på landsbygden, folk i städerna. Alla har brutaliserats av den här militärregimen på något sätt under sina liv.

Khin Ohmar är inte förvånad över att militären genomfört en kupp.

– Tyvärr inte, det som sker nu är ett bevis på det jag sagt i alla år. Bara för att landet öppnade upp för omvärlden runt 2010 så släppte inte militären greppet om makten.

Det går att se svart på vitt i landets grundlag från 2008. Enligt den garanteras militären bland annat en fjärdedel av alla platser i parlamentets över- och underhus. Militären har även fortsatt kontroll över stor del av näringslivet, något som kan påverka utvecklingen den kommande tiden.

– Militären tar redan en stor risk i och med den här kuppen. Så jag tror inte att de kommer att använda samma typ av extrema våld mot de gjorde under 90-talet. Tortyr till exempel – mycket dåligt för affärerna, i alla fall om det blir känt för omvärlden, säger Khin Ohmar syrligt.

Myanmars ledare Aung San Suu Kyi fördes bort under militärkuppen tidigare i veckan och det är ännu inte känt var hon nu befinner sig. Enligt obekräftade uppgifter från en av hennes partimedlemmar ska hon befinna sig i sitt hem och under omständigheterna må bra.

Khin Ohmar tror att husarrest kan vänta ledaren ännu en gång.

– Mycket av det som sker inne i Myanmar just nu är oklart, liksom Suu Kyis öde. Kanske kan hennes parti NLD och militären hitta en lösning som gör att man kan regera tillsammans igen, men det kommer ta tid och först kan vi nog vänta oss månader av ”utredningar” från militärens sida om det här påstådda fusket. Under den tiden är det mycket möjligt att Suu Kyi återgår till en tillvaro liknande den under åren i husarrest.

TT: Har synen på Suu Kyi förändrats bland myanmarier sedan hon själv kom till makten?

– För min del är bilden av Suu Kyi befläckad. Till en början var hon en förebild för mitt engagemang, men det ställdes helt på sin ända när jag hörde henne försvara folkmordet i norr. Jag blev mycket besviken.

– Omvärlden gillar att fokusera väldigt mycket på henne. Jag tycker dock att det är viktigt att man ser bortom Suu Kyi, vi kan inte placera en enda person i mitten av all omsorg för Myanmar. Det är folket, som lider natt och dag under militären, som ska vara i centrum.

TT: Hur önskar du att omvärlden agerar nu?

– Jag uppmanar världssamfundet, EU och länder som Sverige, att ta krafttag mot militärjuntan i Myanmar. Lyssna på det myanmariska folket och inför riktade sanktioner mot juntamedlemmar samt se till att internationella företag slutar investera i de statliga bolag som i dag är de som finansierar militärens förtryck.