Pressat virusläge i Portugal

Portugal får under onsdagen hjälp av 26 utsända tyskar för att hantera coronapandemin.

”Även om det också är ett hårt tryck på det tyska hälsosystemet är vi övertygade om att solidaritet är nödvändigt i dessa tider”, säger Tysklands försvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer i ett uttalande om hjälpinsatsen från det tyska försvaret.

Även Österrike har erbjudit Portugal hjälp i form av vårdplatser i Österrike för sjuka portugiser.

Portugal är det land i EU som just nu har den klart högsta siffran för nya covid-19-fall: 1 429 per 100 000 invånare under de senaste två veckorna, enligt EU:s smittskyddsenhet ECDC. Sedan årsskiftet har över 5 500 portugiser avlidit i covid-19, jämfört med 6 972 under hela 2020.