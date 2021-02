För två år sedan blev hon historisk i Eurovision Song Contest med tre låtar i finalen. Nu har kanadensiskan Laurell Barker hittat ett nytt hem i Malmö och arbetar från lägenheten nära Möllevången. Denna lördag tävlar två av hennes låtar i Melodifestivalen.

En av de vanligaste vägarna in i Melodifestivalen i Sverige är via tv-showen ”Idol”. Men få har nog tagit vägen via kanadensiska ”Idol” och sen revolterat mot tävlingen.