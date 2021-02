”Hiphop has done more damage to young African-Americans than racism”, påstod Fox News-ankaret Geraldo Rivera 2015. Citatet samplades av Kendrick Lamar och hånades med rätta från flera håll, men programledaren gav uttryck för en uppfattning som överraskande många verkar dela. I spåren av Yasin-gate och efterföljande kultursidesdebatt har den cykliskt återkommande debatten om hiphopgenrens eventuellt destruktiva potential aktualiserats igen.