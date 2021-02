Siffror från Swedavia visar att nedgången för flyget fortsatte i januari i år. Under de elva pandemimånaderna har det statliga flygplatsbolaget hittills tappat ungefär 32 miljoner resenärer på sina flygplatser.

Swedavia redovisar en 87-procentig minskning av resenärer under januari i år. Det flög 342 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, att jämföra med 2 670 000 resenärer under samma månad i fjol.