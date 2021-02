Sin barndoms påsklov och somrar har han tillbringat hos morfar nära polcirkeln. Annars har 22-årige Wille Dådring från Ljungbyhed levt geografiskt långt från Sápmi. Men den 6 februari varje år uppmärksammar den skånske samen samernas nationaldag.

Din mamma Helena Dådring är same från Gällivare. Hur har hennes ursprung påverkat ditt liv?

– Två gånger om året åker vi upp till mina kusiner och min morfar, vi är där hela påsken och sommarlovet. Min morfar bor bara ett par kilometer från polcirkeln, han har en mil till brevlådan och åtta mil till Ica. Det är väldigt lugnt och skönt där. Det är en stor kontrast mot Helsingborg där jag bor nu. Även min mormor i Helsingborg och hennes bröder är en del av mitt samiska liv.

Vad har din mamma berättat om sitt samiska ursprung?

– Hon fick inte lära sig något, det var fult att vara same när hon växte upp. Då blev man mobbad. Nu driver hon Samer i syd och har försökt vända det. Under min uppväxt har det inte märkts att det är dåligt att vara same. Det är något som hon har kämpat för.

Hur hamnade din familj i Ljungbyhed?

– Mamma flyttade ner till Halmstad och träffade min pappa. De bestämde sig för att de ville bo på en gård med möjlighet att ha djur. Vi har alltid haft hundar, under en period hade vi hästar, katter och grisar och nu har vi får.

Hur märks det att du är same?

– Jag har rätt att bära kolt och jag har hela kulturen från min mammas sida. Om jag inte var same hade jag inte fått vara med på kalvmärkning av renar. Jag har även varit på konferenser med sametinget.

Talar du samiskt språk?

– Jag, min mamma och min bror fick under en tid en timme lulesamiska i veckan i skolan som modersmålsundervisning. Men det var för lite så nu kan jag bara enkla fraser. En lärare norrifrån kom ner och skulle lära oss , så det var ganska mycket meck med det. Jag var lite för gammal för det då.

Har ni alltid uppmärksammat den samiska nationaldagen?

– Ja, vi brukar vara på Dunkers och hissa flaggan, det brukar komma dit någon som jojkar. I år blir det lite annorlunda på grund av corona så det kommer att vara förinspelat från vår kåta i Ljungbyhed. En länk skickas ut samma dag där man kan se samtal, musik, bildspel och flagghissning.

Vilken koll har svenskar i allmänhet på den samiska kulturen?

– Jag tycker att många har dålig koll eller ingen koll alls. I skolan fick vi inte lära oss något alls, och det lilla vi fick lära oss var på grund av att min mamma tryckte på.

Vad borde göras för att det ska bli bättre?

– Det måste bli tydligare i läroplanen att man ska lära ut om det. Det finns material men få känner till det. Man kan läsa på minoritet.se, samer.se och så finns det ganska mycket på sametinget.se

Var kan man lära sig om samer i kulturen, till exempel i film och musik?

– Jag har lyssnat mycket på Sofia Jannok och Jon Henrik Fjällgren. Jag kan också rekommendera filmen Sameblod, den visar väldigt bra både dåtiden och hur det är nu.

Du ska rösta i sametinget i maj – vilka frågor är viktiga för samerna i dag?

– Det är väl mest att man ska rätt till sin kultur och identitet. Många samer i norr blir av med sina marker och renar, det är en massa tjafs om ersättning när renar blir påkörda av tåg och sedan är det många stora bolag som vill utnyttja naturresurser och då försvinner betesmarker. Det berör ju inte mig så mycket som bor här nere.

Borde det finnas ett eget samiskt land?

– Nej, det är bättre att lägga fokus på det vi har i dag och få Sápmi att fungera som det är.