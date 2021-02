Fakta

Bor: Uppsala

Böcker: ”Där tiden har stått stilla" (2002) från Kurdistan, ”Floating” (2016), "500 - 5 mph” (2018) och arbetar på "Los viejos”.

Favoritfotografer: Nina Korhonen. "Och Bieke Depoorter som jag lyssnade på under en Magnum-workshop i New York, hennes projekt 'As it may be' från Egypten är fantastiskt."

Arbetar på: Har precis avslutat projektet ”Quarantine” med porträtt av människor som isolerats under pandemin samt nyligen inlett ett arbete om vinterbadare.

Året som gick: Har tilldelats dokumentärfotopriset av Arbetets museum i Norrköping, fick ett stipendium till grekiska Kavalla och kunde arbeta fram ”Los viejos” och nu detta...

Aktuell: Mottagare av Helsingborgs Dagblads fotopris för betydande bildjournalistik 2020. Prissumman är på 25 000 kronor.