Idag visar människor världen över sin solidaritet med aktivisterna som kämpar för demokrati i Belarus. Tidningen publicerar därför dikten ”Till Antigone, en depesch” av den belarusiska poeten Valzhyna Mort översatt av Malmöförfattaren Ida Börjel.

allegro till att sjasa bort polisen

adagio till att tvätta kroppen

scherzo till mjukt skratt och tårar

rondo till att täcka kroppen med god jord

Antigone, döda syskon

är på plats. Vad gäller de levande —

välj mig till syster.

Jag älskar också en ordentlig begravning.

Systrarna Släpa och Grävas Pop-up Begravning.

Hyresvärdinna,

jag går rundor bland gravarna

och håller koll på

släktens

förstklassiga ägor.

På det tortyrinstrument

som kallas dragspel

sträcker jag ut mina knotor

till fingrar som på en häxa.

Min mage har tömts

likt en blåsbälg

för bästa ljud.

När vi väl ordnat det för din bror

ska jag visa dig skogar

av obegravda döda.

Vi ska städa så som bara två systrar

kan städa ett hus:

inga benknotor utspridda som smutsiga strumpor,

ingen aska på knäskålars botten.

Varför gnabbas med makar om disken

när vi har

berg av skallar att putsa?

Arbete och vedergällning ska vi dela, inte tjejhemlisar.

Uppfostrad av dockor och monument

har jag prägel

av häst och hynda,

jag är gråtande cement.

Du kan se mina gravar på långt håll,

marmor som nyfödd hud.

Här går historien mot sitt slut

som en film

med gravstenars rullande eftertext,

med massgravars namnlösa listor över medverkande.

Vartenda dike, varenda kulle är misstänkt.

Välj mig till syster, Antigone.

I detta misstänksamma land

har jag en blank spade till ansikte.

Översättaren Ida Börjels kommentar:

Idag den 7 februari är det den Internationella dagen för solidaritet med Belarus och de fredliga demonstranternas krav på fria val, att polisvåldet ska upphöra samt att alla politiska fångar frisläpps. Över 30 000 människor har blivit frihetsberövade sedan 9 augusti 2020. Amnesty International rapporterar att inte ett enda av de 900 anmälda polisövergreppen har utretts.

”Det som händer i Belarus är en massimprovisation i värdighet, en rörelse i protest mot avhumanisering och osynlighet”, säger den belarusisk-amerikanska poeten Valzhyna Mort i en intervju. Hon emigrerade i tjugoårsåldern, men har återvänt ofta från Ithaca, New York där hon bor och undervisar. Mort utgör en nod i den belarusiska diaspora som i nu 183 dagar oförtröttligt verkat för att Lukasjenkaregimens våldsövergrepp mot befolkningen inte ska ske i ett vakuum.

I höstas kom Morts diktsamling "Music for the dead and resurrected" ut, och jag, liksom kollegorna Galina Rymbu i Lviv och Uljana Wolf i Berlin sitter i detta nu och översätter till våra språk. Dikten säger oss något om ett inre motstånd, en inre överlevnadskamp. Galina skrev i ett brev till mig att Valzhynas dikter blottlägger den så väl politiska som språkliga komplexiteten i den belarusiska identiteten, ”och i mitt tycke är de en nyckel till dagens revolutionära process i Belarus”.

Mort växte upp med sin mormors ständiga berättelser om det våldsamma förflutna, om andra världskriget, massgravarna i Kurapaty, om att överleva detta. I bakgrunden stod radion alltid på, ifall en nödsituation skulle utlysas, som i krig. Men radion spelade istället Bach, Skrjabin och Grieg. Musiken blev ett sätt för Valzhyna att hantera och fortsätta lyssna till grymheten och våldet i historien.

Hon fann också att i sångens register ligger skrattet tätt inpå sorgen.

I ”Till Antigone” vänder sig diktjaget till Sofokles hjältinna som fängslats för att ha gett sin bror en värdig begravning. I pjäsen vägrar hennes syster Ismene att bistå henne, i dikten erbjuder sig Valzhyna Mort att hjälpa till i hennes ställe. De står tillsammans invid massgravarna i Kurapatyskogen strax utanför Minsk.

Och jag tänker att lika lite som man väljer en syster, lika lätt är det att, när hon plötsligt står där, genast veta vem hon är.