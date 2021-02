Fullt fokus på Twitter

Det sociala nätverket Twitter är i fokus på Wall Street inför kvällens bokslut för 2020. Aktien var en av fjolårets raketer på New York-börsen, men har i år åkt berg- och dalbana efter avstängningen av ex-presidenten Donald Trumps konto.

För fjärde kvartalet väntas Twitter redovisa ett vinstlyft på 24 procent. Och intäkterna antas ha ökat till 1,2 miljarder dollar, upp med 18 procent mot i fjol.

Twitter-aktien, noterad på New York-börsen, lyfte med nästan 70 procent i fjolårets tech-rally under covid-19-pandemin. När bolaget stängde av en av plattformens allra största stjärnor, ex-presidenten Donald Trump, i början av januari rasade aktien. Men den har återhämtat sig snabbt och ligger inför tisdagens rapport på plus 7,5 procent sedan årsskiftet.

Trumps konto stängdes av efter det att Trumpanhängare, vissa beväpnade, den 6 januari stormade kongressbyggnaden inför det att lagstiftarna skulle fastställa resultatet för presidentvalet i november. Fem personer omkom i turbulensen kring attacken.

Trump har sedan dess hamnat inför riksrätt en andra gång, denna gång anklagad för att ha uppviglat anhängarna till attacken.

Samtidigt har beslutet att stänga av Trump, som även andra sociala nätverk fattat, kritiserats som olämpligt då det lägger alldeles för stor makt över yttrandefriheten hos privata företag – ett problem som även Twitters vd Jack Dorsey har pekat på.

Inför Twitters delårsrapport har det samtidigt spridits uppgifter om att Twitter överväger att börja ta betalt för tjänster som Tweetdeck, där användare kan följa flöden av flera konton på plattformen samtidigt. Det ska även pågå diskussioner om ett nytt system där en användare ska kunna ta betalt för att inlägg ska synas för andra användare.

Jack Dorsey, som liksom Tesla-chefen Elon Musk är en uttalad anhängare av kryptovalutan bitcoin, uppges även överväga att ta betalt för annonsfria flöden på Twitter. Det pågår även diskussioner om att mot betalning erbjuda kontoinnehavare ökat utrymme för videofiler och nya analysverktyg – allt för att minska Twitters beroende av annonsintäkter.