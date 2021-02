Minnesord om Per Nordangård

Per Nordangård, Båstad, har avlidit i en ålder av 74 år.

Just som Göteborgs Filmfestival började drabbades vi hårt av ett sorgebud. Per Nordangård har lämnat oss efter en kort tids sjukdom som viruset orsakat.

Per var föreningens ordförande under flera år då vi alla stimulerades av Pers kunskap, entusiasm och humor. Inte minst under en svår period för föreningen ledde Per oss med lugn och klokskap genom svårigheterna.

Att vara med Per på hans hemmaplan under Göteborgs filmfestival var en stor fest för oss alla. Liksom under alla styrelsemöten då vi förberett filmklubbar och inte minst Lilla FilmFestivalen. Det kändes att det var en högtidsstund för Per att hålla invigningstalet i fullsatt salong med förväntansfulla filmentusiaster.

På Lilla Filmfestivalen är Bo Widerberg ständigt närvarande genom filmer, berättelser och minnen. Per hade på sitt sätt också han en relation till Bo då han som ung tidningsreporter 1964 föresatt sig att göra en intervju med Anita Ekberg som var i Ystad för att medverka i Bos film, Kärlek 64.

Anita fick inte den plats som Diva som hon förväntat sig och vände omgående med flyg tillbaka till Italien. En planerad intervju såg ut att gå om intet men Per Nordangård gjorde sitt första stora scoop. Snabbt köpte han en flygbiljett till samma flight som Miss Ekberg och fick som ensam journalist sin pratstund med stjärnan. Bos film gjordes så småningom utan stjärnan men då som Kärlek 65.

För oss filmentusiaster kommer alltid Scala Biografen i Båstad vara en plats där vi i ljust minne kommer att tänka på vår filmtid tillsammans med Per Nordangård.

Styrelsen för Film i Båstad/Lilla FilmFestivalen genom

Gert Håkan Eriksson