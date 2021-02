Amanda Gormans bilderbok ges ut i Sverige

Förlaget Bonnier Carlsen ger ut den amerikanska poeten Amanda Gormans bilderboksdebut ”Change Sings” på svenska hösten 2021, med illustrationer av Loren Long.

”Den här boken är en positiv och jublande uppmaning. Stor eller liten spelar ingen roll, alla kan göra skillnad och bidra till en positiv förändring för alla. I oss själva, i skolan, jobbet eller i världen”, säger förläggaren Karin Lemon i ett pressmeddelande.

Gorman är den yngsta poeten som har medverkat under en presidentinstallation i USA och blev känd världen över när hon läste sin dikt ”The Hill We Climb” under president Bidens installation 20 januari. Dikten samt en kommande diktsamling av Amanda Gorman ska också ges ut i Sverige, av bokförlaget Polaris.