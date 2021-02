British Open planerar för publik

Allt fler britter får sprutan. Det gör att arrangören för herrarnas British Open tror på en golfmajor med publik i sommar. ”Vi är försiktigt optimistiska”, skriver Martin Slumbers, vd för R&A.

Pandemin sköt upp den 149:e upplagan av golfklassikern på Royal S:t George's i Sandwich, Kent i somras.

I takt med att britterna vaccineras mot covid-19 planerar The Royal and Ancient Golf Club of S:t Andrews (R&A) för en återgång till någon form av normalitet.

”Vi fokuserar på att arrangera på Royal St George's från 11–18 juli 2021 och att leverera ett fantastiskt mästerskap för landet och för golfvärlden.”

”Jag vill försäkra er, våra fans så väl som våra spelare, anställda, kunder, partners, entreprenörer och leverantörer att vi kommer att göra allt vi kan för att göra sommarens mästerskap till en enorm framgång.” skriver Martin Slumbers i ett uttalande.

Hittills har över 113 000 britter dött i sviterna av covid-19. Slumbers påpekar att arrangören är i tät kontakt med brittiska myndigheter och medicinsk expertis och tar höjd för olika alternativ.

”Vi fortsätter att planera för ett fullskaligt mästerskap men har också robusta planer på plats för reducerad publikkapacitet eller spel utan publik.”

Royal St George's har stått som värd för herrarnas British Open 14 gånger, senast 2011. Då vann nordirländaren Darren Clarke.

2022 står S:t Andrews i Skottland på tur.