Fondförmögenheten på ny toppnivå

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade med 95 miljarder kronor i januari och låg i slutet av månaden på 5 550 miljarder kronor — en ny toppnotering, enligt Fondbolagens förening.

Nettosparandet i fonder låg på 14,8 miljarder under januari.

”Aktiefonder inledde det nya året med en rivstart och noterade stora nettoinflöden under januari. Spararnas stora intresse för branschfonder höll även i sig – nästan varannan fondkrona som gick in i aktiefonder letade sig dit under månaden”, skriver Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening, i ett pressmeddelande.