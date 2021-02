Jay-Z nomieras till rockens Hall of Fame

Jay-Z, Foo Fighters, Go-Go's, Fela Kuti, Dionne Warwick och Iron Maiden har alla nominerats till att väljas in i rockens Hall of Fame. Det blir första gången de fyra nomineras till att få vara med i rockens finrum, skriver Variety

Övriga som nomineras till att väljas in 2021 är Mary J Blige, Kate Bush, Devo, Chaka Khan, Carole King, LL Cool J, Rage Against the Machine, Todd Rundgren och Tina Turner.

Nu ska ett tusental artister, musikhistoriker och personer i musikbranschen rösta fram vilka som väljs in. Vanligen brukar fem till sju artister eller band bli invalda varje år.