Skadad Sarah Lahti avstår inomhussäsongen

Ett överbelastat knä gör att Klippanlöparen Sarah Lahti ställer in samtliga tävlingar under inomhussäsongen. Knät svullnade upp under träning på inomhusbana.

Meningen var att Lahtis skulle springa i galan i franska Lievin under tisdagen, samt inne-SM i Malmö under nästa helg. Men i samråd med läkare avstår hon allt tävlande för att inte riskera att skadan förvärras skriver hennes klubb Hässelby på hemsidan. Sommarens OS i Tokyo är det stora målet för Sarah Lahti som planerar springa 5 000 respektive 10 000 meter.

En annan nordvästskånsk friidrottare, Landskronas Thobias Montler från Landskrona och Malmö AI, var däremot igång i Lievin. Längdhopparen fortsätter visa fin form och slutade trea efter ett hopp som mätte 8,03.