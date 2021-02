1–0 till Meghan Markle över brittisk press

Den brittiska tidningen Mail on Sunday publicerade 2018 utdrag ur ett brev som hertiginnan av Sussex – Meghan Markle – skrivit till sin far.

Meghan Markle vidtog då rättsliga åtgärder mot Associated Newspapers, som ger ut Mail on Sunday och webbpublikationen MailOnline.

Nu har en domare i London slagit fast att Markle ”rimligen förväntade sig att innehållet i brevet skulle förbli privat”, och konstaterar att publiceringen stred mot lagen och Meghan Markles privatliv kränktes.

Beskedet från domaren Mark Warby innebär att delar av fallet avgjorts utan rättegång. Men Warby säger också att det kommer att bli ytterligare en överläggning i fallet i mars för att avgöra ”vilka nästa steg” ska bli.

”Efter två långa år av tvister, är jag tacksam över att domstolen håller Associated Newspapers och The Mail on Sunday ansvariga för deras olagliga och omänskliga metoder”, hälsar Markle själv i ett uttalande efter domen.