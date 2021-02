Brynäs vann bottenmöte – upp på säker mark

Nytt ångestmöte mellan de två lagen på kvalplats. Då bröt Brynäs sin tio matcher långa måltorka i power play: – Äntligen lossnade det! Skönt att få bort den apan från axeln, säger Brynäsforwarden Nicklas Danielsson i C More efter 2–0 hemma mot Malmö.

Det är ju egentligen landslagsuppehåll i SHL-ishockeyn den här veckan men både Brynäs och Malmö har uppskjutna matcher som måste spelas ikapp och möttes därför för andra gången den här veckan i en nu desperat jakt på ett avancemang uppåt i tabellen.

Ett kliv uppåt som är i högsta grad möjligt då det fortfarande bara skiljer fyra poäng mellan tian HV71 och jumbon Malmö i en tabell som haltar lite i antalet spelade matcher.

Att i det läget bryta den tio matcher långa måltorkan i powerplay var så klart en energiboost för Brynäs som först gjorde 1–0 i spel fem mot fem på lagets andra skott i matchen efter att Malmö dominerat matchinledningen helt men utan att göra mål.

Hemmalaget fick sedan – med bara 38 sekunder kvar av första perioden – jubla över Patrik Berglunds prickskytte ur snäv vinkel i numerärt överläge till 2–0.

– Alla har påmint om den där sviten. Vi vet att vi har haft ett risigt power play ett tag och vi har haft dåligt självförtroende. Nu var det inget jätteläge som satt för ”Bulan” men han tar ett fint skott så det var skönt att pucken gick in, säger Nicklas Danielsson till C More.

Malmö vann skotten med 15–5 i första perioden men tappade i intensitet i den mållösa och betydligt jämnare mittenakten.

Den tredje perioden var också mållös och Brynäs målvakt Samuel Ersson som även höll nollan i måndags nere i Malmö höll nu alltså nollan mot Malmö för andra gången den här veckan.

Brynäs klev i och med 2–0-segern upp på elfte platsen och är därmed just nu på säker mark med samma antal poäng som tian HV71 men med färre spelade matcher än Jönköpingslaget och tolvan Oskarshamn som också finns med i kvintetten av bottenlag som slåss om att slippa kvala sig kvar i SHL.

Malmö är å sin sida kvar på kvalplats där man nu har fått sällskap av Linköping.