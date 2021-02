Dolly Parton planerar att återförenas med Lily Tomlin och Jane Fonda, som hon spelade med i 80-talskomedin ”9 to 5”, enligt New York Post . Sångerskan ska gästspela i Netflix-serien ”Grace and Frankie”, där Tomlin och Fonda spelar två kvinnor vars vänskap växer när deras båda män lämnar dem.