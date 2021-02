”My Little Pony”-film direkt till Netflix

Den nya animerade filmen ”My Little Pony” får premiär direkt på Netflix i år. Paramount Pictures skulle egentligen ha distribuerat filmen till biograferna i september, men nu visas den istället på strömningstjänsten, skriver Variety

Filmbolag har under pandemin fortsatt att antingen skjuta upp filmpremiärer eller att låta dem få premiär på olika strömningstjänster – som till exempel Eddie Murphys och Arsenio Halls ”En prins i New York 2” och Aaron Sorkins ”The trial of the Chicago 7”. Disney flyttade också premiären av ”Mulan” till sin strömningstjänst Disney Plus.

Netflix har den senaste tiden satsat på innehåll för barn och unga, för att möta konkurrensen från Disneys tjänst. ”My Little Pony”-filmen har ännu inte fått något premiärdatum.