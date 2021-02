Detta hände när du sov.

Världen

Stor ökning av virusdöda i Afrika

Dödsfallen i Afrika kopplat till covid-19 ökade med 40 procent under den senaste månaden och nådde drygt 22 300, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Covid-19 står snart för 100 000 döda på kontinenten, enligt WHO. Sedan februari förra året har över 3,7 miljoner smittade registrerats.

Världen

23 000 fångar släpps i Myanmar

Myanmars militärregim har gett order om att drygt 23 000 av landets fångar ska släppas. Fredagen är röd dag i Myanmar och det är inte ovanligt att omfattande amnestier tillkännages på betydelsefulla datum, som helgdagar, för att tömma landets överfulla fängelser.

Ekonomi

Svagt nedåt på Tokyobörsen

Handeln var försiktig när Tokyobörsen öppnade efter en dag av japanskt nationaldagsfirande. Börserna i bland annat Kina, Hongkong, Sydkorea, Taiwan och Singapore är stängda under fredagen på grund av det kinesiska nyåret.

Dödsfall

Jazzlegendaren Chick Corea död

Chick Corea, den amerikanske jazzpianisten och kompositören, har gått bort 79 år gammal. Dödsorsaken var en ovanlig form av cancer, enligt ett uttalande på hans Facebooksida.