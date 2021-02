Specialsäsong av ”Celebrity ex” – i Åre

Den tropiska sandstranden byts mot snön i Åre i ”Celebrity ex on the beach – Peak of love”. Specialsäsongen av realityserien börjar sändas den 23 februari på Discovery Plus.

Här är det ”Ex on the beach”-deltagarna Sara Bolay, Alex F'Rosso, Elin Skog och Edwin Ramwall som ska försöka hitta kärleken. I fjällmiljön dejtar de singlar som har kommit till Åre för att träffa dem.

”Singlarna har noggrant castats utifrån vad Sara, Alex, Elin och Edwin söker och det är nu vår förhoppning att kunna hjälpa dem bli kära på riktigt”, säger Susanne Söderberg, exekutiv producent för programmet i ett pressmeddelande.