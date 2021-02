Indiens väg ur krisen – satsar på sjukvård

Fakta

Bekräftade coronafall (den 8 februari 2021): 10,8 miljoner.

Bekräftade dödsfall (den 8 februari 2021): 155 080.

Den 25 mars startade den omfattande nedstängning då 1,4 miljarder människor ombads stanna hemma.

Den 20 april tilläts jordbruk och vissa butiker som sålde jordbruksprodukter att öppna. Även banker, vissa myndigheter och varutransporter fick återuppta sin verksamhet.

I juni började den första delen av återöppningen av samhället med öppning av vissa varuhus, religiösa platser, hotell och restauranger – dock med krav på social distansering för arbetare och kunder.

Sedan dess har Indien haft sex omgångar av restriktionslättnader. Sammankomster med 50 personer är tillåtet för religiösa sammankomster, bröllop och begravningar. Max 100 personer tillåts vid politiska evenemang och sportevenemang.

Biografer, kollektivtrafik och skolor har öppnat på vissa ställen men inte till full kapacitet.

Källor: Johns Hopkins University, WHO, The New York Times och The Indian Express