Hon är ny programledare för ”Big brother”

Storebror är tillbaka - med en ny programledarduo. – Antingen blir man helt knäpp av att vara med i det här programmet, eller så blir man helt frälst, säger programledaren Arantxa Álvarez.

”Big brother” är tillbaka. Det betyder att ett nytt gäng deltagare snart frivilligt kliver in i 100 dagars isolering tillsammans med en rad främlingar, utan mobiltelefoner och sociala medier. Konceptet är alltså detsamma som tidigare säsonger, men programmet har fått en ny programledarduo i Malin Stenbäck och Arantxa Álvarez. Stenbäck var programledare även förra året, men för Álvarez är ”Big brother” ny mark.

Och det är just det sociala experiment programmet innebär som gjorde att hon tackade ja till det nya giget.

– Att få vara mitt i smeten och följa deltagarna på det här sättet är jäkligt intressant. Jag hade faktiskt själv kunnat tänka mig att delta, fast utan kameror, för att lära känna mig själv bättre. Hur skulle jag fungera i ett hus fullt av främlingar, utan telefon och den trygghet man annars har?, säger hon.

Att observera hur deltagarna börjar bete sig inne i huset är den stora tjusningen med ”Big brother”, menar Álvarez. Den person som i ansökan försäkrat att den är ”världens gladaste person” kanske blir en helt annan när de isolerade dagarna börjar ticka iväg och man lämnat alla sina snuttefiltar kvar i den vanliga världen.

– Det ska bli så otroligt spännande att se hur deltagarna utvecklas, hur de tar in andra människor och börjar rösta ut folk de till slut inte pallar med. Antingen blir man helt knäpp av att vara med i det här programmet, eller så blir man helt frälst. Det kan ju faktiskt vara starten på en nytändning i livet, säger hon.

Att spela in en stor nöjesproduktion mitt under brinnande pandemi är förstås en utmaning. Bland de åtgärder som TV4 och produktionsbolaget vidtar är att deltagarna sitter i karantän innan de går in i ”Big brother”-huset. Det blir alltså ytterligare ett slags psykologiskt test – att isoleras och inte få träffa andra människor redan innan tv-experimentet börjar.

Arantxa Álvarez utlovar även en rad överraskningar som skiljer vårens säsong från tidigare.

– Den första dyker faktiskt upp redan tidigt inpå premiären, mer än så kan jag inte säga, säger hon.

Hon hoppas också kunna bjuda tittarna på ”en ordentlig dos Arantxa”:

– Jag vill försöka få in min ton, hur jag vanligtvis är, i det hela. Precis som när jag hörs i radio eller andra program så vill jag liksom pumpa in så mycket Arantxa i en produktion som möjligt. Jag har inte blivit ombedd att dämpa någonting, så jag antar att jag kan vara mig själv!

”Big brother” har premiär den 15 februari på TV4 Play, C More och Sjuan.

Fakta Årets deltagare Katti Göransson, 58, undersköterska och körledare, Bromölla Judith Nodby, 27, kyltekniker, Stockholm Nardos Alberto, 22, arbetssökande, Solna Stephanie Harvey, 26, brevbärare, Sundbyberg Therese Skog, 30, universitetshandläggare, Stockholm Emelie Svensson, 24, studerande, Ystad Joel Kosari, 20, butikssäljare, Umeå Pedram Aghabeh, 25, it-tekniker Upplands Väsby Simon Ejdertoft, 26, arbetslös, Stockholm Luis Lindberg, 47, fritidspedagog, Borås