Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Nina… Du brukade alltid sitta på stenen vid ändhållplatsen. Andra turen för dagen, in mot centrum, brukade du försöka hinna med. Jag kände dig inte på det personliga planet, men under fyra år så hade vi ändå lärt känna varandra. Det var alltid ett hej på morgonen, några ord mellan varandra innan det var dags att köra. Du pratade vitt och brett om det mesta och hade alltid ett snällt ord att säga. Ibland mådde du inte så bra, och då kunde det bara bli en nick med huvudet, men det var ok det med. Jag förstod tidigt att du periodvis inte mådde så bra och kämpade med dina demoner, du hade det tufft. Jag såg dig aldrig tillsammans med någon, du verkade alltid så ensam, ingen som verkade bry sig om dig.