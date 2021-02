Oscar Zia hyllas efter piggare deltävling

Efter att ha fallit på målsnöret 2020 har Dotter chans på revansch i Melodifestivalen. I den andra deltävlingen bokade hon en finalbiljett tillsammans med Anton Ewald – i en deltävling som beskrivs som en rejäl uppryckning.

”Egentligen hade det räckt att skicka Dotter, Oscar Zia och Anis Don Demina vidare till final från vecka två”, skriver Aftonbladets Marcus Larsson i sin krönika över Mellokväll nummer två. Han sammanfattar vad flera andra professionella Mellotyckare uttrycker; framför allt Oscar Zia hyllas för sin insats som programledare och jämförs med storheter som Gina Dirawi och Petra Mede.

”Underbara Oscar Zia, välkommen som programledare. Var har du varit i alla år?”, skriver Dagens Nyheters Kaisa Haidl och Expressens Maria Brander hakar också på: ”Kontrasten mot förra veckan kunde inte vara större. Inte bara för att vi då endast såg män segla vidare, utan för att sändningen var bra och framför allt rolig”.

Men alla var inte nöjda, Göteborgs-Postens Jan Andersson föll varken för ”Oscar Zias beatboxande, Anis Don Deminas teddybjörns-tribute, deras gemensamma star tour eller Herman Lindqvists märkligt poänglösa Mellohistoria”.

Förra året slutade Dotter på en andraplats i Melodifestivalen, bara en poäng ifrån vinnarna The Mamas. Nu får hon ytterligare en chans att slåss om sångfågelstatyetten. På presskonferensen efter deltävlingen förklarar Dotter att fjolårets erfarenhet fortfarande sitter kvar i hennes kropp.

– När man står där och väntar är det hemskt. Det är en jobbig känsla, för jag har stått där förut och åkt ut, så det sitter kvar i mig.

Dotter var inte bara favorit i sin deltävling – hon tippas även ha bra chanser att ta hem hela Melodifestivalen.

Anton Ewald har tidigare berättat att han har haft svårt att hinna andas på grund av alla tekniskt avancerade danssteg i numret ”New religion”. Trots det lyckades han charma tv-tittarna och går nu raka vägen till final i Melodifestivalen.

Under sitt andra uppträdande för kvällen, efter att hans festivalbiljett säkrats, bröt han ihop på scen halvvägs in i låten och känslostormen fortsatte in i presskonferensen, där Ewald kämpade mot tårarna.

– Jag kan inte ens försöka spela cool, det går inte. Det är inte första gången jag bjussar på att grina i tv, nu bjuder jag på det igen.

Anton Ewald säger att han var övertygad om att han skulle åka ut, och att han därför är helt mållös och chockad över att ha gått direkt till final.

– Vi har jobbat så hårt så länge. Det är så många personer inblandade i det här numret. Min mamma har gjort min jacka. Jag har koreograferat numret med min bästa vän.

Utöver Dotter och Ewald blev det en lyckad kväll även för veteranerna Eva Rydberg och Ewa Roos, som lever vidare i Andra chansen. Där får de sällskap av Frida Green.

För Julia Alfrida och Wahl featuring Sami, alla tre debutanter i sammanhanget, blev det däremot respass direkt.