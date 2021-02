Tegnell tror inte på lättnader före sommaren

Räkna inte med några lättnader i restriktionerna under våren. Det är beskedet från statsepidemiolog Anders Tegnell.

Smittspridningen är fortsatt relativt hög. Och det är hålla avstånd som kommer att gälla under hela våren. Några större folksamlingar är det förmodligen inte tal om på länge än.

– Som det ser ut nu tror jag det är optimistiskt att tro att det kommer att vara så innan sommaren, utan det beror på hur pass bra vi lyckas få hit vaccin i så stor utsträckning att vi kan känna oss trygga med det. Jag har svårt att just nu se framför mig att man under våren kommer att kunna släppa på den typen av restriktioner för stora allmänna sammankomster, säger Anders Tegnell till Sveriges Radios program Godmorgon världen.

Om det blir publik när Allsvenskan drar igång eller om det går att hoppas på en teaterföreställning i maj, svarar han:

– Det är jättesvårt att veta. Man kan möjligen tänka sig att det under väldigt speciella förhållanden, att man kan tänka sig mindre typer av publik, kanske, under någon typ av de aktiviteterna under våren. Men det kräver nog att vi har en väldigt stabil, låg smittspridning vid det laget, säger Tegnell.

Även om det ser svårare ut efter vaccinförseningarna, hoppas han fortfarande att målet håller – att alla vuxna som vill ska hinna vaccineras innan midsommar, men det hänger mycket på att läkemedelsbolagen lyckas hålla leveranserna av vaccin.