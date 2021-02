Insändare: ”Aningslöst om Folkparken”

Bengt Silfverstrand svarar Peter Schölander och Anders Ståhl (M).

Peter Schölanders (M) och Anders Ståhls (M) inlägg om Folkparken/kulturhus den 13/2 är både aningslöst och historielöst. Ty sanningen är att aldrig har så många kommuninvånare – men även tillresande kultur- och nöjeslystna genom åren – haft ideellt arbetande föreningsmänniskor att tacka för så mycket.

Sant är förvisso att Folkparken under en tid inte kunde skötas optimalt. Grundorsaken var ingalunda misskötsel utan kommunens misshushållning i form av kraftigt minskat ekonomiskt stöd till parken. Under lång tid, och trots kommunens oginhet, hölls verksamheten ändå ovanför vattenytan genom ideella insatser av styrelse och föreningsmedlemmar. Jag deltog själv under en tid i parkens frivilliga trädgårdsarbetarlag. I längden och med stigande ålder hos ”de sista entusiasterna”, blev detta naturligtvis ohållbart.

En ny styrelse insåg situationens allvar och inledde ett målmedvetet arbete för att bygga nytt på klassisk historisk grund och därmed konstruktivt förena förfluten tid med nutid.

Nu finns ett väl genomarbetat projekt färdigt att realisera. Stora ansträngningar har gjorts för att hitta medfinansiärer, men erfarenheter från många andra håll i landet visar att utan kommunens engagemang och samarbetsvilja är det svårt att hitta privata finansiärer. Att ett Folkets kulturhus i Folkparken inte skulle vara tillräckligt centralt är struntprat.

Folkparken var central redan på tiden då folk bara hade apostlahästarna och cykeln att tillgå. Med dagens moderna kommunikationsmedel är läget åtminstone inte mindre centralt.

Kommunens föreningsliv har länge efterlyst ändamålsenliga samlingslokaler. Det ordnar sig när Folkparksbygget står färdigt har kommunledningen svarat. Men släpp då prestigen och medverka konstruktivt och substantiellt till att spadarna äntligen kommer i jorden.

Bengt Silfverstrand, PRO-ombud vid Folkparksstämmorna