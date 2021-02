Från ”Nelly Rapp” till ”Sound of music”

Malmö Opera sätter upp den klassiska musikalen ”Sound of music” i höst. Skådespelaren Matilda Gross från filmen ”Nelly Rapp – monsteragent” spelar ett av Georg von Trapps sju barn – för andra gången.

Det var i rollen som det yngste barnet i ”Sound of music” som Matilda Gross gjorde sitt kliv in i musikalvärlden. Sedan dess har hon hunnit synas i både ”Matilda – the musical” på Malmö Opera och som monsterjägare i filmen ”Nelly Rapp – Monsteragent”.

Nu ska hon återigen spela ett av barnen i ”Sound of music”, musikalen om kapten von Trapp, hans sju barn och den sjungande guvernanten Maria.

– Gretl som jag spelade förra gången är den minsta dottern och jag var ganska liten då. Martha är den näst yngsta dottern och jag tror att det kommer att kännas annorlunda nu eftersom jag är äldre och förstår historien bakom musikalen på ett helt annat sätt, säger Matilda Gross.

Maria spelas i denna uppsättning av Frida Modén Treichl och Georg von Trapp gestaltas av Michael Jansson. Det blir andra gången som han föreställer hennes pappa, konstaterar Matilda Gross, som spelade hans dotter i ”Matilda the musical”. Hon ser fram emot att få börja repetera.

– Jag tror det kommer att vara mer restriktioner och coronasäkert med avstånd. Men det ska bli väldigt kul för man gör ju inte så mycket annat nu i coronatider, säger hon.

Matilda Gross tycker att musikalen har ett viktigt tema, eftersom den skildrar hur familjen måste fly när von Trapp vägrar fira det nazistiska maktövertagandet och inte vill slåss på Tysklands sida i kriget.

Men det är musiken som gör musikalen till en favorit för henne.

– Jag tycker det är härligt att det är så många barn med i föreställningen och jag älskar musiken i den också, säger hon och lyfter fram sin favoritsång ”Do-re-mi”:

– Det är så härligt när alla barn sjunger den med Maria.

Matilda Gross hoppas att hon även i framtiden får fortsätta att röra sig mellan filmen och musikalens värld.

– Det är det jag vill, det jag brinner för och tycker är jätteroligt.